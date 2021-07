Le mataron a 3 hijos y 2 habían fallecido antes

Irapuato, Guanajuato-. En menos de 9 años, doña Rosalba perdió a 5 de sus 7 hijos; tres de ellos murieron durante la masacre del 1 de julio del 2020 en el anexo “Buscando el camino a mi recuperación” de la comunidad de Arandas.

Vivo pensando en mis hijos, pero a veces digo, Rosi despierta ya tus hijos no van a venir, siento un vacío; de tener 7 hijos en menos de 9 años me quedé solo con 2, imaginate el dolor tan grande”, dijo.

Entre lágrimas, Rosalba recuerda aquel día, el que describe como el peor de su vida.

Yo estaba dormida cuando me dijeron esto de mis hijos, y ahorita que va a ser un año me siento temblorosa, para mi no ha pasado el tiempo, el dolor sigue ahí, pues es algo que no me imaginaba, ni nada, decía me voy a ir a trabajar porque mis hijos ahí están seguros, pero fijate lo que sucedió”, contó.

Hace 10 años, su hijo Juan Carlos murió al caer de un árbol, luego, en marzo del 2020, su hijo Iván perdió la vida cuando una tolva lo arrolló y posteriormente, el 1 de julio de ese año fueron asesinados sus hijos Miguel Omar, de 39 años; Hugo Cristian, de 30 y Arael Jiovany, este último no estaba internado en el anexo, pero ese día fue a llevarles un refresco.

“Mis hijos siempre me han dicho, tu eres una mujer bien fuerte jefa, tu siempre nos andas animando, échale ganas y es a donde yo me baso para levantarme todos los días, mis hijos que me quedan: Eri y Tony me siguen diciendo que soy fuerte”.

La busca vidente

Doña Rosalba contó que en septiembre, dos meses después de la tragedia, una mujer que se identificó como una vidente se acercó a ella y le dijo que su hijo Cristian quería contactarla.

Ese dia vino la vidente acompañada de su novio y recuerdo muy bien que me dijo que Cristian le había comentado: ve y busca a mi mamá y ayúdame, dile a mi mama que yo la quiero mucho y que un día voy a ir a comer con ella, pero ve y dile a mi mamá, dile que es una mujer bonita y que se siga arreglando”, dijo.

Añadió que ese día hicieron una sesión espiritual y se pudo comunicar con su hijo, quien le pidió estar tranquila, pues le dijo que él y sus hermanos estaban descansando y querían que ella siguiera fuerte.