Irapuato.- Este año ya no habría nada que hacer para que el Club Deportivo Irapuato llegue a la Liga de Expansión, señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, tras la plática que sostuvo con integrantes de la Federación Mexicana de Futbol.

Refirió que en la plática se determinó que el estadio Sergio León Chávez no es un impedimento para que el equipo llegue a dicha liga, y que es por temas fiscales de los que no opinará.

Dijo que también ya platicó con Javier San Román, director técnico del Club Deportivo Irapuato y que al parecer, no estarían en disposición de continuar en la Liga Premier.

Parece ser que hay ahí alguna opinión diferente entre papá e hijo, ya no nos queremos meter la verdad, nosotros no estamos para resolver ese tema, es un asunto muy particular de la empresa, nosotros seguimos con los brazos abiertos, reconociéndole a Javier lo que hizo”, indicó.