Irapuato, Guanajuato.- “A pesar de que sabía que me podía contagiar tenía que salir, porque tenía que comer”, señaló Hipólito Rodríguez Luna, irapuatense que todos los días sale a trabajar para buscar su sustento, aún con los riesgos que representa la pandemia por COVID.

A sus 50 años, se dedica a cuidar motocicletas en la esquina de avenida Revolución y calle Donato Guerra en la zona centro de Irapuato, tres o cuatro días a la semana desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, donde recibe las propinas de quienes acuden a realizar algún trámite a los bancos y compras en comercios.

Le pedía a Dios que me ayudara, que no me fuera a contagiar para seguir adelante y seguir trabajando, tenemos que comer, pero si se complicó mucho (...) con lo poco que sacaba estaba bien, con eso nos debía alcanzar”, refirió.