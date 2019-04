Para poder pagar tratamientos, Juan Pablo vende postres con su familia

Irapuato.- Para pagar sus tratamientos, Juan Pablo Hernández López, un chico de 21 años con discapacidad mental, que fue diagnosticado con cáncer, vende postres en compañía de su familia.

Juan Pablo es un joven alegre, que trabaja con su familia, disfruta de su compañía, pero el año pasado fue diagnosticado con cáncer.

En mayo del 2018 le vi unas bolas muy grandes y lo llevé al doctor, hubo un proceso y en agosto del 2018 se le detectó cáncer, ahí nos mandaron a León al hospital de alta especialidad y a raíz de eso pensaron que tenía varios tumores, pero no, era uno solo que le llegaba hasta atrás del corazón y ya tenía invadido todo el sistema respiratorio, la tráquea y las arterias las tenía muy obstruidas y hasta la clavícula. Esa tos que tiene Juan Pablo es a causa del cáncer que tiene en el pulmón, ya se que retiró toda la tiroides y las paratiroides, pero ya cuando me di cuenta del cáncer ya había metástasis en el pulmón”, recordó.

Además hace poco se le realizó un estudio y le detectaron células cancerosas en la cara y en el vaso, Juan Pablo ha pasado por 6 cirugías.

Necesita 120 quimioterapias, y para recibir esas quimioterapias se hacen antes unos estudios, en los cuales salió que está mal de su riñón, ya se le hizo una biopsia y lo que tiene es que no absorbe todos los nutrientes, se le van todo en la orina, y no se puede comenzar su tratamiento de quimioterapias, hasta que su riñón esté bien, porque en vez de ayudarlo, lo van a perjudicar”, explicó.

La familia de Juan Pablo, recordó las dificultades que han tenido que enfrentar y señalaron que trabajando, con fe y amor pueden lograr grandes cosas.

No rendirse nunca, que salimos adelante; de esto lo bueno que me queda es la unión familiar, el cáncer está en nuestras vidas, pero vamos a atender a Juan Pablo, vamos a gozar a Juan Pablo, no hay que preocuparnos, sino ocuparnos, ser felices con lo que tenemos”, aseguró.