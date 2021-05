Irapuato, Guanajuato.- Familiares del joven Miguel Guzmán de 14 años, quien sufrió un accidente la madrugada del domingo, exigen que las autoridades federales y municipales detengan al responsable de ocasionar el percance que casi le cuesta la vida.

Por el impacto, el joven se encuentra en terapia intensiva, sus pulmones colapsaron, su corazón se dañó, su cadera está rota y tiene fracturas en el cráneo, entre otros golpes.

Griselda Dávila Escamilla, tía del joven que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital General de Irapuato, destacó que un desconocido los chocó mientras manejaba intoxicado y a exceso de velocidad, por la carretera Irapuato-Abasolo.

Comentó que este hombre fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y pese a que el accidente ocurrió a las 12:45 de la madrugada, lo presentaron al Ministerio Público hasta las 8 de la mañana, indicando que no había ocasionado daños.

Griselda refirió que la camioneta en la que viajaba Miguel quedó inservible, misma que era utilizada para trabajar, dejándolos sin su principal fuente de ingresos.

Contó que hace seis meses, el papá de Miguel murió en un accidente carretero y desde entonces su mamá los mantiene con la venta de tacos en la comunidad Santa Elena.

Hay muchas personas que tomaron fotos, probablemente alguna tenga hasta foto de él, no es posible que lo hayan dejado en libertad y no hayan presentado denuncia, a mi todavía cuando la Guardia Nacional se lo llevó me dijeron que lo iban a presentar en el Cereso, que el hospital iba a dar parte, que tenían que venir a tomar declaración y nunca vinieron”, dijo.