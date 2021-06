Irapuato, Guanajuato-. Hoy se cumplen dos años de que Patricia Barrón Núñez, representante del Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas “Una Luz en mi Camino”, de Irapuato, perdió a su pareja y a su hijo, quienes fueron secuestrados y hasta la fecha no han sido encontrados.

Y aunque ya fueron detenidos tres autores, dos años después aún no han recibido sentencia.

En entrevista con AM recuerda todo lo que ha pasado. Secuestraron a su hijo Kevin Damián Martínez Barrón, de 17 años y a su esposo Juan Rodríguez Calcanás de 34 años el 1 de junio de 2019, en Irapuato, a la 1:00 de la mañana.

Le pidieron un rescate del millón de pesos, pero pagó 950 mil pesos en tres partes: el 4 de junio, el 11 de junio, cuando le mandaron una fotografía de ambos, y el 26 de junio. Pero en la última fecha no le dieron testimonio de vida”.

Pero no le devolvieron a sus familiares.

La Fiscalía sabía que iba a hacer esos pagos. Me dijeron que esperara 15 días, luego un mes, que como estaba ‘caliente’, no nos lo iban a entregar enseguida”, pero como no se lograba nada, yo me puse a investigar”.