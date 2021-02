Termina calvario para familias de desaparecidos en Irapuato; fiscalía entrega cuerpos

Irapuato.- Los resultados de las pruebas genéticas confirmaron que los cadáveres encontrados en bolsas negras en la colonia San Gabriel Primera Sección, corresponden a cuatro de los cinco jóvenes desaparecidos en el Barrio de Santa Anita.

El calvario e incertidumbre término para las familias tras 64 días desde su desaparición, por fin este miércoles les entregaron los cuerpos de los jóvenes a quienes hace 28 días habían sido encontrados desmembrados y en bolsas plásticas.

Fueron los familiares de Mario Fernando Ramírez García, María Guadalupe Mendoza Álvarez, Edwin Parra y Cecilia Karely Mendoza López quienes confirmaron tan lamentable noticia, luego de que la Fiscalía Regional de Irapuato los citara para poder entregar los resultados de la prueba.

Un familiar comentó que ya se encontraban preparados para la noticia, pues en el momento que fueron a reconocer los cuerpos, las características coincidían con las de ellos.

Mencionó que al momento de informarles de los resultados, les dijeron que hicieron prueba a cada uno de los miembros que se encontraron, sin embargo, no todos cuerpos fueron encontrados en su totalidad.

Efectivamente nos confirman que son nuestros familiares al 99.99%, la duda de la menor Karely, el día de hoy la confirman, que efectivamente es su hija, es algo muy doloroso para nosotros, algo muy difícil”, dijo.

A pesar de que ya se les hizo la entrega de los cuerpos, los familiares explicaron que se encuentran molestos con las autoridades, pues nunca hicieron nada por investigar y encontrarlos con vida.

No hicieron nada, no los localizaron vivos, no sentimos el apoyo de ellos, en mi persona yo sentí que no nos ayudaron, hasta el día de hoy que nos entregan los cuerpos desmembrados”, refirió.

El pariente de uno de los jóvenes dijo que pedirán justicia para que den con los responsables pues para ellos es importante para poder cerrar un ciclo y este no finalizará hasta que den con quienes les hizo esto a los jóvenes.

Yo creo que no (termina el ciclo) porque como se los he dicho, lo mínimo que podemos hacer por nuestros familiares es pedir justicia, que se les haga justicia, ellos no lo pueden pedir, pero estamos nosotros para pedirlo, exigirlo, no les estamos pidiendo un favor, les estamos exigiendo que hagan su trabajo”, comentó.

Por la pandemia, los familiares decidieron que cada uno realizará una misa y los velaran por separado, puesto que en los templos les dijeron que solo podía entrar cierta cantidad de personas.

Ya posteriormente vamos a hacer novenario, vamos a hacer una misa cada mes y un novenario lo vamos a hacer juntos”, indicó.

Los familiares pedían a las autoridades poder cremar los cuerpos, sin embargo, esto no lo pueden hacer por la forma en que murieron y por ley está prohibido.

Confirman muerte de menor

Un familiar directo de la menor Cecilia Karely Mendoza López, quien al momento de la desaparición tenía 14 años, confirmó que el cuarto cuerpo que se encontró en las bolsas era ella.

No estoy contento de que me la van a entregar, obviamente no la buscábamos así, yo tenía la esperanza (...) (tenía la esperanza) de que las pruebas salieron negativas, pero pues no, salieron positivas”, dijo.

Pidió a la fiscalía que dé con los responsables de la desaparición, sin embargo, no tiene fe de que lo hagan, pues el apoyo desde su desaparición fue nulo, lo único que por el momento les van a dar va a ser apoyo psicológico.

En contexto

El pasado martes 8 de diciembre alrededor de las 10:45 de la noche, los cuatro jóvenes ya mencionados viajaban en un vehículo en compañía de una quinta persona de nombre Miguel Ángel, desde ese día no se supo del paradero de los cinco.

A unos cuantos días el vehículo apareció el 13 de diciembre cerca del lugar donde desaparecieron, por lo que familiares se manifestaron fuera de fiscalía el 16 del mismo mes.

El 20 de diciembre organizaron una marcha para exigir a las autoridades que investigaran sobre el paradero de los jóvenes y en innumerables veces acudieron a las fiscalías Regional y Estatal, pero no les dieron respuestas.

Los cuerpos fueron localizados en bolsas de plástico negras el 13 de enero, en la colonia San Gabriel 1ra. Sección en unos campos de fútbol y los familiares reconocieron los cuerpos hasta el jueves 21 de enero, sin embargo fueron entregados a ellos 28 días después con la excusa de la fiscalía de que el procedimiento era bastante largo.

Miguel Ángel, el quinto desaparecido, apareció con vida un día después de que los cuerpos fueron encontrados, de acuerdo a declaraciones de los mismos familiares.

