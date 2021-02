Unidades médicas móviles dejan de dar servicio por riesgo de contagio de COVID-19

Irapuato, Guanajuato.- La Dirección de Salud Municipal ha dejado de brindar servicios de atención en sus unidades médicas móviles, debido al alto riesgo de contagio de COVID-19 para el personal, así lo informó Rosa María Carmona Nieto, titular de la dependencia.

Ahorita no estamos atendiendo las consultas médicas y dentales; por norma no se pueden usar las piezas de mano de alta y baja velocidad, no se pueden hacer las limpiezas por el riesgo que es para el personal”, dijo.