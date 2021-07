Irapuato Vacuna Covid: A trabajar más segura en el DIF

Irapuato.- Tania Karina García, psicóloga del DIF de Cueramaro, acudió por su segunda vacuna para poder seguir con terapias a personas de su municipio y no exponerlas a un contagio.

La joven de 30 años dijo que estaba esperando con mucho entusiasmo la vacuna, puesto que ya se había tardado en llegar, sin embargo, contenta por haber concluido su proceso de vacunación.

Ya culminando con mi segunda dosis, la tan esperada, porque sí tardó un poquito en llegar (...) la primera dosis me la pusieron el 31 de mayo”, dijo.

Mencionó que salió desde las 9 de la mañana de su municipio para la vacunación y fue hasta las 11:30 que por fin la vacunaron, sin embargo, cree que el proceso fue demasiado rápido a comparación de otros municipios.

Platicó que se siente más tranquila, pues ya terminó el proceso, aunque no se siente segura, aseguró que no se va a sentir confiada de que no pueda contagiarse.

Trabajo en DIF municipal de Cuerámaro y ahí trabajo como psicóloga, ahora me siento tranquila de trabajar, lo hago con sector vulnerable, son personas que tampoco han recibido dosis, pues tenemos desde niños o adultos mayores, de todas las edades, entonces no todas han tenido acceso a la vacuna, entonces así ya me siento más tranquila, porque podemos atender con un poco más de confianza”, expresó.

Sin embargo, esto no exenta que deba seguir con las medidas, pues ella puede ser portadora del virus, por lo que indicó que seguirá con las medidas de sanidad y ahora más que nunca reforzándolas, ya que sabe que podría haber una tercera ola de contagios.

Mencionó que su vida cambió conforme a la enfermedad y al impacto emocional que este causó, además de que el trabajo incrementó por todos los problemas emocionales que las personas cargan y les dejó la pandemia, además del miedo de que les da a las personas acudir a terapia por el temor a un contagio.

