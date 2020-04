Irapuato de los municipios con que más contagio comunitario

Irapuato.- Que Irapuato haya sido uno de los primeros municipios en reforzar las medidas preventivas de salud y seguridad ante la pandemia por Covid-19, no impide que sea uno de los que más contagios comunitarios del virus tiene a nivel estatal.

Al corte del miércoles 22 de abril, Irapuato registró 15 casos de contagio comunitario, por debajo del municipio de León con 16, pero por encima de los municipios de Acámbaro y Salamanca con ocho, San Miguel de Allende con seis y Celaya con cinco.

Las cifras oficiales que emite la Secretaría de Salud de Guanajuato indicaron que hasta esta mitad de semana, en Irapuato se tienen registrados en total 25 casos de Covid-19, 50 sospechosos en investigación y 5 recuperados.

El primer caso del virus en este municipio se dio el pasado 17 de marzo, para el 15 de abril se detectó el primer caso de transmisión comunitaria y para el 17 de abril se presentó el primer gran salto con 20 casos confirmados, de los cuales 10 eran comunitarios.

Ya ha pasado poco más de un mes desde que el gobierno local ha intentado contener la propagación del virus, emitiendo recomendaciones diarias en redes sociales, con videos del Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez exhortando a los ciudadanos a acatar las medidas y sobre todo, con la delimitación y sanitización de espacios públicos.

Medidas como cierre de dependencias, panteones, parques y unidades deportivas, centros de desarrollo comunitarios, suspensión de eventos masivos, de eventos institucionales, permisos para bardas, actividades religiosas y cierre de bares y centros nocturnos, fueron las primeras suspensiones o prohibiciones.

Posteriormente, llegada la Fase 2, las medidas implementadas fueron cerrar plazas públicas, limitar el acceso al primer cuadro de la ciudad con vigilancia de policías, cerrar comercios que no son de primera necesidad y multarlos en caso de no acatar las recomendaciones, no dar acceso a adultos mayores ni a niños, entre otras.

Las últimas medidas fueron colocar arcos sanitizantes en puntos con mayor afluencia del centro histórico, donde pese a todas estas prohibiciones, se sigue viendo gran cantidad de personas, en ocasiones familias enteras.

