Irapuato, Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que autoridades como la Fiscalía atendieron a la ‘altura’ a los integrantes de la Séptima Caravana Internacional de búsqueda.

Reconoció la disposición de los integrantes de la caravana y los colectivos para trabajar de la mano de las autoridades, así como su comportamiento impecable.

Creo que las autoridades estuvimos a la altura, tanto en la fiscalía como en las fuerzas del estado se les abrieron puertas de los Ceresos, elogiaron el sistema, la página de la fiscalía para identificar personas y claro nosotros estamos abiertos a escuchar estas declaraciones para un grupo de personas que evidentemente sufren un gran dolor y están haciendo un gran esfuerzo, digamos muy particular para encontrar a sus familiares”, dijo.

Señaló que han tratado de ser sensibles y han tomado en cuenta las recomendaciones que les dieron, pues en Guanajuato se están haciendo trabajos para encontrar la paz.

Pareciera que a veces no se avanza, pero los números no mienten, hemos disminuido ya homicidios y hemos éste, es que no puedo hablar porque estamos en plena veda, pero ustedes saben que ha habido muchos, muchos cambios, falta mucho, sin lugar a dudas falta mucho por hacer, pero lo que sí puedo decir es que estamos abiertos a escuchar”, dijo.