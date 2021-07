Irapuato.- A pesar de que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han dicho que habían buscado a Lorena Alfaro García para ver qué apoyo les podría brindar, la próxima presidenta municipal dijo que aún no ha habido un acercamiento.

Ellos todavía no tienen un acercamiento con una servidora, tuve una comunicación solamente de parte de Reymundo Sandoval quien es un activista de derechos humanos, él sí tuvo comunicación conmigo para pedirme un espacio pero directamente los familiares o algún colectivo en particular no se han acercado conmigo”, dijo.