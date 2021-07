Irapuato.- Son 41 quejas de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y de ciudadanos las que están por tener resolución, señaló Vicente Esqueda, procurador de Derechos Humanos en Guanajuato.

La procuraduría tiene registro de 112 quejas iniciadas relacionadas con personas desaparecidas, en el periodo de enero de 2019 a junio de 2021.

En el 2019 se registraron 15 quejas, en 2020 fueron 82 y hasta el mes de junio de 2021 se han presentado 15 quejas.

Del total, Derechos Humanos ha dado salida a 40 quejas y de las 72 restantes, 41 están en proyecto de resolución.

El Procurador indicó que además, tienen otras investigaciones en curso, principalmente contra la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Algunas ya las tenemos en proceso de elaboración de la resolución, yo creo que en breve estaremos emitiendo alguna resolución al respecto, pendientes son 41”, dijo.

Refirió que en algunos casos, las quejas son referentes a que los familiares de las víctimas de desaparición no recibían información de los casos, no se entregaban los expedientes o no se daba celeridad a las peticiones de los familiares.

Vicente Esqueda indicó que si lograran detectar algún tipo de conducta repetitiva, pudieran emitir una propuesta general en torno al tema, como ya se ha hecho con el tema del derecho a la manifestación, en el que hasta el momento, 12 municipios no han aceptado la recomendación.

En este caso en concreto, hasta que no concluyamos las investigaciones, que se da con la resolución, tendremos los elementos objetivos para definir si se hace otra determinación adicional a la resolución”, dijo.

jrosales@am.com.mx