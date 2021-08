Irapuato.- Tras haber perdido todos sus bienes en un incendio, Enrique Aguilera, decidió dar clases de regularización en materias de química, física y matemáticas.

Comentó que hace tres meses ocurrió un incendio en su hogar que terminó con todo lo que tenía, el fuego arrasó con todo lo del primer y segundo piso, dejando daños hasta en la infraestructura.

Todo se quemó, estuvo bien feo, y en esos tres meses yo no he recibido alguna llamada de Protección Civil o de Derechos Humanos o del DIF, de nadie, me dejaron morir solo, pero bueno, está bien”, dijo.