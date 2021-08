Irapuato.- La falta de vacunación contra la COVID-19 para estudiantes y que no exista infraestructura necesaria para que los alumnos vuelvan de forma segura, son las razones por las que los integrantes de la Alianza de Maestros indicaron que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto.

Pidieron que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconsideren el regreso a clases presenciales como se tiene planeado actualmente, ya que en algunas entidades hay semáforo rojo, lo que pone en riesgo a toda la comunidad educativa.

Dijeron que ante la incertidumbre, es necesario que se tenga claro el mecanismo de participación de los directivos, maestros, alumnos y padres de familia respecto al regreso, así como la asistencia de los alumnos, cuántos, cómo y de qué manera se desarrollarán las clases.

Comentaron que actualmente, sólo entre el 30 y 40% de maestros a nivel nacional están vacunados contra COVID-19, mismos que podrían necesitar una segunda dosis, por lo que es necesario que la autoridad considere el contagio de profesores como un riesgo de trabajo.

Pedimos a la autoridad evitar la tentación de ser los impulsores de un regreso triunfalista en imagen, pero que sólo provocará elevar el porcentaje de contagio en las edades de aquellos que son el centro de la educación, los niñas y niños de esta nación”, enfatizó Teresa Paulino San Germán, representante de la Alianza en Guanajuato.

Refirió que Guanajuato no está en las mismas condiciones que otras entidades, aunque las condiciones no son 100% favorables, pues incluso hay escuelas particulares que no tienen las condiciones necesarias para el regreso.

He insistido en que se particularice esta decisión, que no sea una decisión general que a todos aplique, el plan piloto que se llevó en Guanajuato tuvo más o menos un buen funcionamiento, pero no es lo mismo trabajar con unos cuantos que ya con todos, habría que dialogar mucho”, dijo.

Agregó que igual que otros estados, Guanajuato ha recibido menos recursos para el tema de educación, lo que podría ser por características ideológicas, y aunque están apoyando a las escuelas, el recurso económico no es suficiente para el total de las escuelas.

Aunque haya la intención del poder ejecutivo aquí en nuestro Estado de corregir o arreglar todas las instalaciones, no hay el recurso suficiente, también hay que considerar eso”, puntualizó.

Ven contradicciones ante regreso a clases

Los integrantes de la Alianza de Maestros indicaron que hay contradicciones de parte de las autoridades de educación a nivel nacional, como que se había mencionado que el regreso a clases dependería de la evolución de la pandemia y la carta compromiso que la SEP ya había circulado y que ahora el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que no es necesaria.

Recordaron que de acuerdo con la SEP, existen aproximadamente en el nivel de educación básica 25 millones 680 mil 370 alumnos en México, de los cuales 12 millones 649 mil 395 son mujeres y 13 millones 30 mil 975 hombres.

Al día de hoy, se han registrado 3 millones 298 mil 196 casos positivos estimados, así como 160 mil 407 casos activos, sumado a que 3 millones 91 mil 971 casos han sido confirmados y un total de 248 mil 380 defunciones.

Existe a nivel de educación básica, una población estudiantil que no está vacunada y los maestros en días pasados recibieron la noticia, que la vacuna que se les aplicó necesita una segunda dosis ya que una no es suficiente”, indicaron.

Los maestros comentaron que se habla de que las escuelas se están preparando para este regreso a clases, pero la titular de la SEP informó que de las 265 mil escuelas que hay en México, 10 mil fueron vandalizadas durante la suspensión de clases presenciales, por la pandemia del COVID-19.

jrosales@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos