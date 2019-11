Irapuato es el municipio con más atenciones en el IMUG por violencia

Irapuato.- Con 226 atenciones en 2019, Irapuato es uno de los municipios donde el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) atiende a más mujeres y niñas víctimas de violencia directa e indirecta.

Durante 2019, el IMUG ha atendido a mil 324 mujeres y niñas víctimas directas e indirectas de violencia, mediante atención integral y multidisciplinaria.

En la información proporcionada por el instituto, destaca el municipio de Guanajuato con 529 atenciones, especificando que esta cifra obedece a que dicho municipio registra una mayor demanda de servicios, en virtud de que las usuarias, aún siendo de otros municipios, acuden a las oficinas que se ubican en dicha localidad.

A Irapuato, municipio con 226 atenciones, le siguen municipios como León con 63 atenciones, Pénjamo con 51, Silao con 37, San Francisco del Rincón con 35, Valle de Santiago con 33 y Ocampo con 33.

Anabel Pulido López, directora del IMUG señaló que trabajan de forma transversal para atender a mujeres y niñas víctimas de violencia, cuidando que las instituciones no incurran en actos de victimización.

No puede ser permitido, debemos de garantizar que a las mujeres no le ocurran este tipo de situaciones, es un derecho que ellas tienen a no ser revictimizadas (...) debemos dar un acompañamiento puntual a las mujeres en todos sus procesos”