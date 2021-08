Irapuato.- Las afectaciones en el techo del estadio Sergio León Chávez ascienden a tres millones de los 17 que se utilizaron para rehabilitar el estadio en una de las etapas, mencionó Jonathan Muñoz Angulo, director de Obra Pública.

Señaló que es difícil determinar cuánto es el dinero que se necesita para las reparaciones, sin embargo, los daños están valuados en 3 millones de pesos que es lo que costó reforzar el techo que se voló este fin de semana.

Es difícil todavía, de que se va a ocupar dinero, se va a ocupar, pues al momento de reparar el techo, ya sea con cargo a obras o sin él se va a ocupar dinero, todavía no sabemos, lo que sí es un dato interesante es que el daño no son los 17 millones”, dijo.

Esto lo determinó el Colegio de Peritos Valuadores, pues ellos fueron los que lo analizaron y vieron que de los 17 millones donde se pagó el alumbrado del estadio esto costó alrededor de 10 millones y de las dos techumbres fueron aproximadamente 7 millones.

Esos 7 millones fueron de las dos techumbres, incluso ellos me decían que el daño era de 3 a cuatro millones, el presidente de valuadores lo revisó y me dijo no es como dicen, no es una afectación de 17 millones”, mencionó.