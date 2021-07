Irapuato.- El presidente del Club Deportivo Irapuato A.C. Juan Manuel Albo Moreno respondió a las acusaciones del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

En rueda de prensa señaló que “es una vergüenza tener un presidente municipal como Ricardo Ortiz, donde una autoridad municipal tratando de sobajarse, sobre todo tratando de meterme en su juego que no voy a caer porque nunca estaré ni en la calidad moral, ni la calidad humana que él tiene, creo que soy muy superior en calidad moral y honestidad a Ricardito”.

Albo Moreno exhortó al alcalde a que aclare el precio de las butacas que compró el Municipio para el estadio Sergio León Chávez a un supuesto sobreprecio de 13 millones de pesos y no ponga cortinas de humo.

Además dijo que Ortiz Gutiérrez mintió en su declaración en donde manifestó que fueron 7 empresas las que participaron en la licitación de las butacas, cuando fueron solamente 2.

Sobre el señalamiento de ser ‘el cáncer del fútbol en Irapuato y que en la Federación Mexicana de Futbol no es bien visto dijo:y una anestesia mental por tanto alcohol y creo que a lo mejor otras algunas sustancias que consume; le sugiero que vaya a AA para que lo activen, que esté más avizorado y sepa conducirse con decencia”.

En la rueda de prensa que dio hoy martes por la mañana, el alcalde comentó que Juan Manuel Albo Moreno se había acercado para pedirle que se le asignara la compra de las butacas.

A lo mejor sí voy a vender butacas. Quiero desmentir a ‘Ricardin Pinochin’, no es cierto. Quiere justificar a toda costa todo lo que hizo o dejó de hacer en el estadio, pero suponiendo sin conceder que así hubiera sido pues tonto, me hubiera dado el contrato y le hubiera ahorrado 13 millones de pesos, pero como su mente no le da más allá que su nariz, desgraciadamente no quiso que le ahorrara ese dinero y que lo aplicara en otro rubro del estadio, prefirió esconderlo en el bolsillo de alguien”, finalizó.