Irapuato.- Para conmemorar el 211 aniversario del inicio de la Independencia de México, autoridades de Irapuato colocaron el Bando Solemne en el pórtico de la Presidencia Municipal, dando así inicio a los festejos patrios.

La ceremonia de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, se realizará el próximo 13 de septiembre, en la glorieta del mismo nombre, siguiendo con la ceremonia del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, en la Presidencia Municipal.

Para el 16 de septiembre, se contempla el izamiento solemne del lábaro patrio en el Monumento a la Bandera y el 29 de septiembre, el Ayuntamiento rendirá el Tercer Informe de Gobierno de la Administración 2018-2021.

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez indicó que aún no se define cómo se realizará la ceremonia del Grito de Independencia, ante el aumento de contagios de COVID-19 y que dependerá de lo que indique la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Comentó que no se realizará el festival que se tenía planeado para el 15 de septiembre, pues se visualizaba la asistencia de más de 20 mil personas y por las condiciones sanitarias no es posible.

No me la quiero jugar ni quiero poner en riesgo a la gente, porque una cosa es lo del grito que podemos organizarlo y si no como el año pasado, que sea transmitido a través de las redes sociales; el año pasado hubo muchísima gente que siguió el grito por las redes sociales, vamos a ver qué decisión tomamos”, enfatizó.