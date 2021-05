Irapuato, Guanajuato.- Tras la visita de la Federación Mexicana de Fútbol al estadio Sergio León Chávez para inspeccionar las instalaciones, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que aunque no han emitido una respuesta, hay grandes posibilidades de que el inmueble tenga el ascenso a la Liga de Expansión.

Señaló que la visita fue de manera rutinaria, pues el equipo acaba de ascender a la Liga de Expansión y lo que hicieron fue verificar que el estadio esté en condiciones óptimas para participar en dicha liga.

No han emitido un dictamen pero por lo que me dijeron a mí, no tenemos problema para que se cumplan las disposiciones”, dijo.