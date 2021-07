Irapuato futbol: Empresarios piden revisar inversión de gobiernos en estadio

Irapuato, Guanajuato.- Los empresarios de Irapuato creen que se debe de revisar bien en qué se invirtió en el estadio y ver si no fue una inversión en vano ahora que el municipio se quedará sin equipo para el próximo torneo.

Antonio Rivera, presidente de la Coparmex Irapuato-Salamanca, comentó que nunca se entendió en que condiciones se hizo la inversión por parte del gobierno municipal y estatal en el estadio, si fue préstamo o arreglar el estadio.

“Al final va a ser un dilema el en que debe de invertir el municipio, porque definitivamente al nivel coparmex, nunca lo vimos desde muy buenos ojos (...) después entiendo que el municipio fue el que arregló el estadio, no sé en qué consiste y cuál fue el arreglo, pero si parece que fue una mala inversión”, dijo.

Señaló que siempre va a haber otros rubros que necesiten más inversión que otros, ejemplo de ello la periferia de la ciudad donde hay muchas calles que necesitan reparación, así como también todos aquellos nuevos fraccionamientos que necesitan atención de cosas básicas.

“Yo hubiera recomendado que fuera una inversión diferente”, expresó.

Héctor Carlo Ramírez, presidente de la CANACO Irapuato, señaló que se le tiene que dar una revisión a los conceptos de inversión, pues cree que todo lo que es para mejorar para la ciudad tiene que estar fundamentado.

“Creo yo más bien que es un tema que se requiere revisar con las autoridades de la liga mexicana de fútbol, que es lo que se requiere para que el equipo pueda integrarse a la liga y ver la manera de que vean como pueda solventarlo”, expresó.

Señaló que deben de revisar ahora que no probablemente no habrá equipo el ver como arreglar las cosas por lo cual no pudieron participar en la liga y que en un futuro algún otro equipo pueda hacerlo.

Informó que a los comerciantes les interesa que el equipo avance, puesto que todos los comercios cercanos al estadio como de venta de equipo deportivo y puedan reactivarse.

“Aquí realmente lo que se requiere es que si el municipio ya hizo una inversión, busque la manera de darle la continuidad que pueda darse a mediano plazo la integración a la liguilla”, indicó.

egutierrez@am.com.mx