Irapuato, Guanajuato.- Aunque aún no es un hecho que el Estadio Sergio León Chávez no pasó la revisión de la Liga de expansión, tanto el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, destacaron que están dispuestos en aportar más recursos para que el recinto cuente con las condiciones solicitadas por la liga.

El alcalde refirió que estuvo en comunicación con directivos del Club Deportivo Irapuato, quienes mencionaron que no han recibido notificación oficial de que no hayan pasado la revisión, por lo que al momento son especulaciones.

Destacó que además de los 3 millones de pesos que ya se tienen contemplados para mejorar la vialidad exterior del estadio, podrían destinar hasta 10 millones de pesos más para rehabilitar la fachada.

En realidad no hay todavía ninguna determinación oficial de la Federación, se ha estado haciendo una especulación sobre el tema, nosotros no somos el vínculo con la Federación, es la directiva del equipo, nosotros lo hemos dicho, estamos en la mejor disposición, si nos dicen píntale aquí le pintamos, si nos dicen quítale acá, que no haya pretexto para la aprobación”, dijo.