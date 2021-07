Irapuato, Guanajuato.- Javier San Román, accionista y director técnico del Club Irapuato, lamentó el desplegado que su padre, Francisco Javier San Román Cervantes, publicó en medios nacionales, en el que señala que hay corrupción en la Federación Mexicana de Futbol.

El directivo dijo que si no había arreglo, querían irse del futbol en paz.

En cuanto a la carta que subió mi Papá hoy a redes, no estoy de acuerdo, Comí con él el martes, y habíamos quedado en dialogar con la @FMF y si no, irnos en paz del futbol. Siempre estaré a favor del diálogo y no de la confrontación”, escribió en Twitter luego de la publicación.