Irapuato.- Mientras no interfiera con sus obligaciones en el Ayuntamiento, que actualmente son virtuales, el regidor del PAN, Francisco Chacón no tiene que pedir licencia para participar en el reality show MasterChef Celebrity, así lo consideró el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

La semana pasada se dio a conocer que el edil panista sería uno de los participantes en este reality show que se transmite a nivel nacional y que al momento del anuncio, no había solicitud formal de licencia para ausentarse del cargo.

Qué bueno que un irapuatense ande en las grandes ligas, yo creo que nos debería dar gusto (...) Paco habló conmigo en su momento, le digo si no es necesario no tienes por qué pedir licencia, si no te afecta en tu trabajo”, refirió.