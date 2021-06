Irapuato lluvias: Encharcamientos fueron causados por basura

Irapuato.- Los encharcamientos que se dieron la mañana de este martes en Irapuato se debieron a la gran cantidad de basura que hay en las líneas de drenaje pluvial, pero afortunadamente no hubo afectaciones considerables, señaló Israel Martínez Negrete, coordinador de Protección Civil de Irapuato.

Mencionó que a los dos lugares que se les dio atención con más importancia fueron los puentes que se encuentran en ciudad industrial, pues en este lugar, año con año pasan vehículos por ahí y causan molestias, asi como tambien a las calles de la colonia Los Fresnos.

Informó que en esa colonia solamente tuvieron encharcamientos que llegaron a nivel de las casas, por lo que estuvieron verificando que no hubiera mayor problema con los autos e hicieran olas para que entraran a las casas, sin embargo, no hubo afectaciones.

Realmente por afectaciones en casa no tenemos ningún reporte”, dijo.

Señaló que otros puntos que están vigilando en días de lluvias son las colonias Los Hoyos, Hacienda La Virgen, 18 de Agosto y la Infonavit, pues son sitios en los que hay encharcamientos.

Los reportes de los encharcamientos se hicieron a través de redes sociales y no al 911, por lo que el coordinador de Protección Civil recomendó que cuando vean que el nivel de agua sube, llamen a las autoridades para que lo atiendan de inmediato.

Martínez Negrete comentó que los encharcamientos fueron provocados por el taponamiento y el tiempo que estuvo lloviendo, ya que no fue tormenta torrencial.

Aunque el alcalde comentó que no hubo grandes encharcamientos por la inversión que se hizo para cárcamos en la ciudad, señaló que la Ciudad Industrial siempre ha tenido esta problemática y han hecho lo posible por darle solución.

Creo que todavía lo que hace falta son los cárcamos de la vía, esos lamentablemente no han tenido una buena solución; en el puente de la entrada ya se resolvió, no tiene problema, habrá que ver si el gobierno municipal, estatal, si los propios empresarios de la ciudad como fue el convenio con ellos fue que le entraran de manera compartida, lamentablemente en el caso de un servidor el tiempo ya no nos da, pero espero que con la alcaldesa puedan seguir trabajando”, dijo.