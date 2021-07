Irapuato.- Tras las fuertes lluvias que se registraron el fin de semana, se pronostica que diario habrá precipitaciones y tormentas para Irapuato, informó Israel Martinez Negrete, coordinador de Protección Civil.

Comentó que se tiene contemplado que a diario se tengan lluvias y algunos puntos críticos, la mayoría de las lluvias estaría ocurriendo alrededor de las ocho de la noche; se tiene una probabilidad de 90%, mientras en la tarde está en 60%.

Es muy variable por eso obviamente los pronósticos son parte de lo que nos apoyamos, pero no debemos guiarnos al pronóstico, debe ser variable, aquí nos ponemos nosotros en monitorear desde temprano”, dijo.

Por las lluvias que se esperan caigan en la semana, el director recomendó que cuando haya precipitaciones las personas se queden en sus hogares, así como también evitar dejar basura en la calle, ya que con ello se evitará que haya encharcamientos en las calles.

No tiren basura en los drenajes y pues si ven si hay encharcamientos en los bulevares principales, no ingresar con sus vehículos porque se pueden descomponer, no se acerquen a los árboles cuando tenemos carga eléctrica como ayer”, señaló.