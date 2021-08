Irapuato.- Luego de que aficionados acudieron a la inmediaciones del estadio Sergio León Chávez a pedir la renuncia de Juan Manuel Albo Moreno, presidente de la asociación civil del Club Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz señaló que todos tienen derecho a manifestarse.

Tengo noticias a través de mi gente de comunicación de lo que sucede, la verdad poco podría opinar al respecto, yo concluí que no me voy a enganchar en temas personales y mucho menos, pero bueno a final de cuentas yo creo que todo mundo tiene derecho a manifestarse y todo mundo tiene derecho a expresarse”, dijo.

Al cuestionarle por qué había policías en las puertas del estadio, Ortiz Gutierrez comentó que estaban ahí ya que habían dicho que no se iba a permitir la entrada de jugadores al inmueble para las visorias.

Destacó que nadie de la familia San Román buscó acercamiento con la administración, asimismo, comentó que aunque lo hicieran la postura del gobierno municipal ya esta clara y manifiesta.

El alcalde comentó que ya también platicó con Lorena Alfaro García, presidenta municipal electa, sobre la decisión y expresó que ambos tienen en mente que no participarán en pleitos.

Yo he platicado también con Lorena en ese sentido, ella coincide conmigo en el tema de que nosotros no tenemos que tomar un pleito de San Román con la Federación, esto nos pondría en una situación muy precaria como aspirantes a un equipo de Primera División, allá él que arregle sus asuntos, nosotros no nos metemos, ni para bien, ni para mal”, expresó.