Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez destacó que la legislación para el uso de la marihuana es ambigua, pues aún no hay un reglamento que rija su uso.

Lo anterior, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió despenalizar el consumo lúdico de la marihuana.

Por un lado la Suprema Corte modifica, digamos, la minuta del Congreso pero no hay reglamento al respecto, entonces realmente cambió para no cambiar, porque sigue el uso lúdico que ya estaba en una equis cantidad”, refirió.

Ortiz Gutiérrez comentó que siguen las modalidades delictivas en el trasiego, venta, siembra, entre otros aspectos.

Ese es el riesgo a veces de legislar un poco al vapor, cuando no se contienen todos los elementos, ya sucedió pero quedó todo igual, es decir, hasta que no se reglamente, hasta que no haya una mayor manifestación de las circunstancias que giran alrededor de esto”, dijo.

El alcalde dijo que esta legislación para el uso lúdico de la marihuana no traerá más problemas de seguridad, sin embargo, el tema de la siembra y gran consumo de la planta si mantienen la problemática.

No está claro el tema, ese es el problema, entonces yo veo la cosa que cambió para no cambiar, no está permitido el uso público, es evidente, si detienes a alguien y trae una equis cantidad que no rebase el gramaje que está considerado no pasa nada, es lo mismo que está sucediendo ahorita”, finalizó.