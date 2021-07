Irapuato.- Un sector que fue muy golpeado por la pandemia fue el de los adultos mayores, ya que al ser un grupo vulnerable ante el COVID-19 muchos de ellos se quedaron sin trabajo, tal es el caso de la señora Sanjuana Martínez León de 66 años, quien trabajaba como cerillito en un centro comercial y ha pasado hambre por no tener empleo.

La mujer contó que desde que inició la pandemia se quedó sin empleo y durante este tiempo ha tenido infinidad de empleos, sin embargo lo que gana no le alcanza para sus gastos.

He andado vendiendo tamales, vendiendo quesos aquí en la esquina de la Farmacia de la Cruz y a veces nos han tratado mal, hasta nos han quitado las cosas; vivo sola, estoy rentando un cuarto de 700 pesos allá para el lado de La Purísima, y de ahí es de donde yo me ayudo", dijo Sanjuana.

A pesar de haber tenido 9 hijos, solo una la ayuda económicamente, pero el dinero que le da es muy poco, puesto que por semana solo le da alrededor de 300 pesos, pero ella siente que se lo dan de mal modo, pues le llaman la atención de que no debe de salir de su casa para poderlo pedir.

Me he sentido triste, como que soy una limosnera para mi hija, me dice que no puedo tener amistades”, explicó.