Irapuato: plantea alcaldesa proyectos para compensar falta de recursos federales

Irapuato, Guanajuato.- La alcaldesa electa de Irapuato, Lorena Alfaro García prepara proyectos para fortalecer los ingresos propios del municipio, a fin de compensar la falta de recursos federales para su administración.

Indicó que no está pensando en incrementar el costo de impuestos, sino atender las áreas de oportunidad que existen en la actualidad para ser más eficientes, enfocándose a una mejor recaudación del predial.

Tenemos que aumentar nuestra base catastral, es decir, tener más cuentas prediales, recientemente se acaba de hacer un levantamiento de una fotografía aérea que nos permite identificar todos aquellos lotes, aquellos predios que hoy no tienen una cuenta catastral y eso nos genera la posibilidad de ampliar los ingresos a través de la actualización del Catastro Municipal”, refirió.

Indicó que al eficientar esta área, se puede atender el rezago que se tiene en el cobro de predial, para que todos los ciudadanos contribuyan en la hacienda municipal.

Alfaro García comentó que también tendrá que hacer una reingeniería y reorganización de la administración pública municipal, para enfocarse a la atención de las acciones que son competencias de los municipios, como lo es proveer los servicios públicos, la seguridad y la administración del desarrollo urbano.

Buscar que las áreas complementarias que no son propiamente de la competencia del municipio, podamos buscar esquemas de colaboración con las autoridades pertinentes, esto es lo que tendremos que hacer para poder lograr dar resultados y ser más eficientes en el gasto público, que lo podamos aprovechar de la mejor manera en estos momentos difíciles, de crisis que estamos viviendo en materia económica”, enfatizó.

Destacó que los recortes federales que han tenido los estados y municipios han sido muy grandes, lo que impacta directamente en la inversión pública productiva y en el desarrollo de las familias.

Dijo que es importante que la gente sepa que esta inversión con recursos federales ya no se realiza, porque el Gobierno Federal tiene otras prioridades, como la construcción de proyectos que no tienen impacto social, que son electorales y no ayudan al desarrollo de las familias.

Reitera llamado al gobierno actual para no comprometer recursos

La presidenta municipal electa reiteró el llamado a la actual administración pública de no realizar acciones que comprometan financieramente con recurso a la próxima administración.

Tampoco son tiempos de realizar regularizaciones en materia de contribuciones, ni de IMSS ni de Impuesto Sobre la Renta al cuarto para las 12, tampoco son tiempos de vender y comprar bienes inmuebles, ni de hacer tratos plurianuales que comprometan a la próxima administración, ese es el llamado que queremos hacer de manera muy respetuosa”, refirió.

Indicó que el llamado se hace porque la situación económica es compleja y tienen que ser muy cuidadosos con los compromisos que realiza el gobierno municipal, cuando ya está por entrar un Ayuntamiento que debe tomar sus propias decisiones.

En términos generales, nosotros debemos tomar las decisiones que van a impactar en la próxima administración, no es competencia del Ayuntamiento saliente estar tomando decisiones que generarán un impacto financiero y un impacto legal en la próxima administración”, dijo.

Asimismo, señaló que la solicitud de información de proyectos como el SITI, Inforum y el Estadio Sergio León Chávez, se debe a que debe realizar gestiones para el presupuesto 2022, por lo que ya ha podido entablar comunicación con la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) y la Secretaría de Finanzas.

Ha sido un trabajo colaborativo, donde se ha dado la información en términos generales y en los términos particulares, nosotros estamos haciendo requerimientos muy puntuales de aquellas cosas que nos inquietan, como fue el requerimiento que hicimos el lunes pasado, estamos pendiente que nos la entreguen”, finalizó.

