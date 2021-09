Irapuato.- Para el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, el informe presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue de claroscuros, con más retrocesos que avances para la sociedad mexicana.

Indicó que hay temas como la corrupción en los que no se está hablando con la verdad, pues los ciudadanos pueden opinar que aún no se ha acabado con esta problemática, sumado a que la democracia se está pisoteando, lo que se vio cuando golpearon a Alcaldes electos.

La venganza dice que no es lo suyo y sin embargo vemos una serie de situaciones de venganzas en contra de diferentes actores políticos, uno de ellos Ricardo Anaya, que con una simple mención de un presunto delincuente sea suficiente para perseguir a un ex candidato y posible candidato”, refirió.

Ortiz Gutiérrez dijo que en el tema económico pesa más el hecho de los capitales que se fueron del país, que no hay inversión e incluso hay miedo de hacerlo.

Seguramente tendrá algunas cosas positivas, yo no veo por ejemplo que un Tren Maya, una Refinería, el hecho de haber tumbado el aeropuerto que iba a ser uno de los más icónicos en el mundo, para acabar casi con una central de autobuses aérea, a mi no me parece en lo particular”, dijo.