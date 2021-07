Irapuato.- El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha encargado de hacer todo lo posible porque la consulta para enjuiciar a los ex presidentes no se lleve a cabo pues a la fecha no hay información de las mesas receptoras en sus aplicaciones, denunció Ernesto Prieto Gallardo, presidente del Comité Ejecutivo de Morena en Guanajuato.

Mencionó que la consulta no ha sido promovida como se debe por el INE, que es la autoridad electoral y que por lo contrario en vez de ser la principal organizadora, pareciera que es la principal obstaculizadora para que no se realice el ejercicio ciudadano.

Por dos cosas que es lo que quiero denunciar, la primera el INE tiene una aplicación, una pagina que se llama ubicatumesa.ine.mx en esta pagina se supone que el ciudadano que consulta con credencial de elector en mano y proporciona la información que pide la plataforma puede recibir una respuesta favorable de saber dónde está ubicado su centro de votación, a dónde va a acudir a votar, pero no.

Resulta que hace unos días hicimos el ejercicio en Salamanca (...) la respuesta que te da es casi, casi gracias por participar, el primero de agosto habla a este numero y ahi te decimos cuál es tu centro de votación”, dijo.

Prieto Gallardo mencionó que la plataforma no da respuesta alguna y a esto se le suma que del 100% de las casillas que se planean instalar sólo se estarán instalando un 30%, por lo que creen que es un claro boicot del organismo electoral.

Informó que tiene conocimiento que mucha gente quiere ir a participar a la consulta, sin embargo, sin la ubicación sería imposible hacerlo.

Es claro que hay un boicot, que hay una mala disposición por parte del INE, que se ha venido notando desde hace varias semanas por no ayudar y por promover la cabal realización de esta consulta”, indicó.

La segunda denuncia tiene que ver con los observadores electorales a los que a unos días de que se haga la consulta no les han dicho si podrán participar, a pesar de haberse registrado en tiempo y forma.

Nosotros denunciamos al INE y le exigimos que saque las manos del proceso y que cumpla su responsabilidad como principal organizador de esta actividad de democracia participativa”, agregó.

Comentó que la consulta que se realizará el próximo 1 de agosto es para enjuiciar a los expresidentes de México que hayan cometido algún delito, por lo que invitó a la ciudadanía a salir a votar, sin embargo, también exhortó a que si hay quien quiera votar por que no se les enjuicie también acudan y voten por el ‘no’.

El chiste es que se manifiesten, eso sí sabemos que para que se tenga el carácter vinculante es necesario que el 40% del estado nominal de las y los ciudadanos con credencial de elector acudan a participar y que de ese 40% mínimo que se ocupa la mayoría vote por el sí”, explicó.

Necesitarán a más de millón y medio de guanajuatenses

En Guanajuato se necesitará una participación de un millón 565 mil 888 ciudadanos que están registrados en el padrón electoral para que se pueda validar la consulta tanto por el sí como por el no.

En caso de no alcanzar el 40% a nivel estatal y nacional y al haber gastado 528 millones de pesos en la consulta, Prieto Gallardo mencionó que esperan resultados favorables, pero si no llegaran a reunir este porcentaje, esto no sería un desperdicio de recurso.

Por lo que si no se llegara a alcanzar estarían presentando denuncias de todas las personas que estén de acuerdo a que se haga el enjuiciamiento a expresidentes, pero esto lo estarían organizando una vez que vean los resultados, pues están enfocados en que si alcanzarán el 40% que necesitan.

Descartó que realizar ruedas de prensa, asi como diferentes eventos para promover la consulta sea violación de la veda electoral que esta desde el 15 de julio hasta el 1 de agosto, pues estan haciendo la ‘chamba’ que le correspondía al INE.

Nosotros no estamos violando ninguna norma, más bien estamos haciendo la chamba que le corresponde al INE y que si la está haciendo, la está haciendo muy mal”, mencionó.

Y si se cree que se está violando, espera que se presenten las denuncias, pues para ellos no está bien que se deba sancionar por promover lo que a su juicio no hace el INE, por lo que estaría dispuesto a ser sancionado doblemente, pues lo que quieren es que la gente participe.

