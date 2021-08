Irapuato.- Tras descartar buscar ser el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, señaló que Marko Cortés, dirigente nacional del PAN se equivocó al querer reelegirse y cree que debió hacer un análisis de resultados y escuchar a la sociedad, pues dijo, Acción Nacional es la única esperanza para el 2024.

No, no voy a participar, ya lo valoré, lo estuve pensando, lo hablé con la familia, platicando y no voy a contender por la dirigencia nacional del partido. Creo que Marko (Cortés) se está equivocando, creo que debió haber hecho antes un ejercicio de protección, de análisis de los resultados electorales de la pasada elección, de haber escuchado a los actores políticos al interior del partido a nivel nacional”, dijo.