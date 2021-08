Irapuato.- A pesar de no haber recibido indicaciones por las dependencias de salud, los centros de rehabilitación de Irapuato seguirán con los protocolos para evitar contagios, así como también el bajar el número de personas en las visitas.

Eduardo Padilla Alcocer, presidente de la Federación Mexicana de Centros Especializados para la Atención de Adicciones de Irapuato, comentó que no han tenido ningún aviso de restricción por los entes de salud, sin embargo, ellos como dueños de centros de rehabilitación ya han tomado algunas.

Se vuelve a permitir la entrada solamente a tres personas, no niños y bueno todo apegado a las medidas de seguridad, cubrebocas, el uso constante de gel antibacterial, lavado de manos y es como vamos a estar trabajando hasta indicaciones de nuestras autoridades sanitarias”, expresó.

Padilla Alcocer mencionó que no ha sido difícil el seguir los protocolos desde dentro de los centros de rehabilitación, lo complicado ha sido que familiares de jóvenes internados no creen en la enfermedad.

Hay personas que todavía piensan que la pandemia o en cuestiones de covid-19 es algo que no existe y ha habido molestia por parte de algunos familiares en ese sentido, cuando se les restringe la entrada a las personas para las visitas o cuando ya no hemos permitido el acceso a menores de edad”, dijo.

Explicó que algo que les ha costado es que las familias no usan el cubrebocas durante las visitas, pero se los recuerdan constantemente para evitar que haya contagios dentro de los centros.

Contó que no han tenido situaciones con padres o familiares que quieran sacar a sus hijos de los centros por este motivo, pero si hay mucha molestia por parte de ellos.

Señaló que han notado que hay entre tres o cuatro centros de rehabilitación que no están cumpliendo los protocolos de sanidad, como la cantidad de personas dentro de ellos, sin embargo, no sabe si con esto se infrinja ya que no hay medidas específicas para los anexos.

