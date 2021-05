Irapuato, Guanajuato.- Derechohabientes de hospitales públicos no han notado saturación de servicios tras los meses más álgidos de la pandemia de COVID-19, sin embargo, señalan que han padecido por falta de medicamentos y citas en especialidades que aún no retoman actividades.

AM platicó con personas que atienden sus enfermedades en el Hospital General, el hospital de zona no. 2 del IMSS y la clínica hospital del ISSSTE, en donde algunas personas indicaron tener buenas atención y otras apuntaron que el servicio debe mejorarse.

Claudia Guadarrama Contreras, quien acude al Hospital General para sus revisiones después de una operación por una bola de agua en el cerebro, señaló que pasó un año sin atención a causa de la pandemia, pero que desde hace tres meses retomó su tratamiento.

No está como antes que había unas filas muy largas, está mejor (...) tardé como una o dos horas en lo que pasa la gente que va adelante de uno, me dieron mi cita para el próximo mes, pero está mejor, más fluido”, refirió.

Al mismo hospital, acudió Juan Alberto Tapia, quien tiene citas constantes con el gastroenterólogo y señaló que no ha notado saturación como tal, pero a veces la atención es lenta.

En el hospital no. 2 del IMSS, Alicia Muñoz desde hace un año busca una cita en medicina interna para que la revisen por su artritis y enfermedades que le generan problemas en las rodillas, pero hasta el momento no ha tenido suerte.

Se quedó parada mi cita desde hace un año y ando bien mal de mis rodillas, y pues no, que todavía no hay servicio en medicina interna, ahorita vine por una cita para León que van a operar a mi hija, pero si está todo muy parado, muy lento”, dijo.

Alicia indicó que si bien, todo el año le han dado sus medicamentos a pesar de la pandemia, lo que ella necesita es que la revisen y considera que hay más gente, pero no saturación, pues algunos servicios aún no se han retomado.

También en el hospital del IMSS, Virginia Regalado dijo que hay deficiencias en la entrega de medicamentos clonazepam, pues las filas son largas y al no poderse quedar varias horas a esperar el surtimiento de su receta, prefirió irse.

La fila está hasta los elevadores y quieren que me forme, mi pierna no la aguanto porque estoy mal de la columna (...) voy a regresar cuando haya menos gente a ver si ya me la dan, porque es para mi hijo que tuve internado”, señaló.

Por su parte, Elena Rojas, dijo que ha recibido buena atención y que desde hace tres meses aproximadamente, retomó sus atenciones por Hipertensión y para realizarse un Papanicolau.

Comentó que aunque por un año no tuvo atención, cada trimestre su esposo surtía la receta de medicamentos, por lo que no tiene quejas del servicio.

En la clínica hospital del ISSSTE, Aurelio Gallardo comentó que acude a revisiones oftalmológicas y desde hace un año no le han dado citas y ha padecido la falta de medicamentos lo que afecta su economía, pues ha tenido que comprarlos de su recurso.

No hay medicamento, tengo mucho tiempo solicitándolo y no hay, me están solicitando cita con el oftalmólogo de León y no hay, tengo más de un año esperando (...) no está saturado pero los servicios son pésimos”, dijo.