Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez se dijo extrañado ante la postura que tomó la alcaldesa electa, Lorena Alfaro García, quien pidió replantear el proyecto de la Torre de Consultorios de Especialidades Médicas para el Hospital General, a fin de respetar el patrimonio natural de la ciudad, pues consideró que el tema de salud es más importante y traerá beneficios a miles de irapuatenses.

Comentó que el proyecto ya había sido explicado a Lorena Alfaro y que le extraña su postura, misma que respeta, por lo que prefirió no ahondar más en el tema.

Extrañan posturas que se definen hasta ahora, habrá que esperar a que regrese el Gobernador y junto con el Secretario de Salud que es lo que sucede, pero yo sigo insistiendo que tomar ese pequeño pedazo de Irekua no le quita nada al parque y si beneficiaría a miles y miles de ciudadanos”, enfatizó.

Destacó que este proyecto no surgió de la noche a la mañana, pues ha sido difundido desde hace tiempo y que es una obra que ayudaría a mejorar la calidad de atención que se brinda a los irapuatenses, pues permitiría ampliar las áreas de quirófanos y urgencias.

Ortiz Gutiérrez dijo que a veces es necesario poner por encima un bien mayor sobre un mal menor y que con la suspensión promovida por los ambientalistas, cabe la posibilidad de perder este proyecto.

Recordó que desde hace tiempo se visualizaron hasta cinco terrenos para esta torre y que la Secretaría de Salud determinó que este era el espacio más viable para la construcción, ya que ponderaron la cercanía.

El alcalde dijo que hay riesgo de que algunos árboles pueden morir, pues con la suspensión de trabajos se quedaron expuestos y ya estaban listos para trasplante, lo que resulta negativo

Esa pequeña esquina no le afecta en nada al parque Irekua, no demerita nuestra cuestión ambiental, toda vez que ya había un proyecto con un arborista certificado internacional para hacer el cambio, no había una sola tala de árboles, todos iban a ser trasplantados ahí mismo, ya Sustentabilidad, Ecología, SMAOT, tenemos todos los permisos”, refirió.