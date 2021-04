Irapuato.- Para prevenir y controlar la aparición del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, autoridades estatales y municipales dieron inicio a la Jornada Intensiva de acciones contra las arbovirosis 2021.

La campaña estatal inició en Irapuato, municipio que durante 2020 confirmó 148 casos de dengue, de los 323 que se registraron en todo Guanajuato, pese a las 312 campañas de descacharrización realizadas en el municipio, en las que se desecharon más de 800 toneladas de cacharros.

A partir del arranque de la campaña, los brigadistas de la Secretaría de Salud acudirán a las colonias de los 46 municipios, para detectar la presencia del mosquito transmisor y si es necesario, hacer fumigación.

Además, promoverán acciones preventivas con los ciudadanos, a fin de evitar que se propague el mosquito y que la gente lo tome como un hábito.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, señaló que es necesario eliminar criaderos potenciales que favorecen la presencia de enfermedades en el hogar, lo que no puede detenerse ante el panorama de la contingencia actual.

Viene una temporada de calor y de humedad y esto va a favorecer que el mosco se reproduzca con mucha más facilidad (...) si no hay mosco no hay dengue, no hay zika, no hay chikungunya, entonces es importante que eliminemos los criaderos”, dijo.