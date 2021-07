Irapuato.- Los representantes de cámaras empresariales en Irapuato creen que se debe revisar en qué se invertirán los 50 mil millones de pesos adicionales que el Gobierno Federal destinará el próximo año a la Guardia Nacional, pues los resultados son poco notorios.

Antonio Rivera García, presidente de la Coparmex Irapuato-Salamanca, comentó que no se tiene claro el destino que le van a dar a dicha cantidad de dinero pues no se explica, así como tampoco justifican el que se le de dicha cantidad a la Guardia Nacional.

Si no nos dicen para qué, es muy riesgoso la forma en que se está manejando, no dicen para qué van a usar el dinero, pues aunque sea para compra de armamento, si no hay una logística, una forma de atacar el problema de la violencia, seguimos sin tener resultados, es muy difícil obtener resultados nada más inyectando dinero, sin tener un programa de gasto, utilidad y justificación para saber para qué es ese dinero”, dijo.

Antonio Rivera García, presidente de la Coparmex Irapuato-Salamanca.

Mencionó que el gran problema de la Guardia Nacional es que no tiene un programa para generar resultados, pues no tiene funciones definidas ni formas de actuación.

Dicen que con abrazos y no balazos, ese no es un plan de actuación y ahí es donde estamos completamente perdidos, y no creo que vaya a dar resultados, pues los resultados hasta ahorita son nulos; la violencia sigue creciendo y no vemos la forma de que se frene esto”, comentó Javier Lagunes Toledo, presidente de la Canacintra.

Javier Lagunes Toledo, presidente de la Canacintra.

Añadió que para la seguridad se debe destinar el mayor recurso posible, sin embargo, este debe de ser bien empleado y orientado a la seguridad de la población en general.

Creo que si la inversión es bien llevada muy bienvenida, sino habrá que revisar y pedir cuentas (...) yo creo que hay una estrategia, lo que no se es si la estrategia sea la adecuada”, indicó.

Mencionó que la información que tiene que ver en temas de seguridad no se ha hecho pública, pues no se ha visto cuál es la estrategia real en los estados por parte de la Federación, por lo que cree que se debe invertir, pero se debe de dar a conocer la estrategia y deben de existir alcances medibles.

Héctor Carlo León Ramírez, presidente de la Canaco Irapuato, mencionó que la cantidad adicional de dinero que se le proporcionará a la Guardia Nacional es muy importante, por lo que cree que no debería de estarse invirtiendo en ello, aunque es para darle ‘fuerza’ como la tenía la Policía Federal.

Entonces no debió haber desaparecido la Policía Federal, creo que están jugando a prueba y error y es algo que no deberían estar haciendo con la seguridad de los mexicanos; para mi esto que está sucediendo es buscar que la Guardia Nacional recaiga dentro de las atribuciones de la misma presidencia y eso es un riesgo latente para la democracia del país”, indicó.

Héctor Carlo León Ramírez, presidente de la Canaco Irapuato.

Asimismo, señaló que no existen datos que reflejen si la Guardia Nacional está dando resultados, pues no hay una estadística que pueda entregar o decir que si lo está haciendo o no.

