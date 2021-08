Irapuato.- La masacre donde fallecieron 8 personas, entre ellas una mujer, es parte de la dinámica de la delincuencia organizada y debe atenderse de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, aseguró Pedro Cortes Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana.

Mencionó que el hecho es lamentable, sin embargo, cuando se enteraron, hubo comunicación inmediata con autoridades estatales y federales para atender el tema en cuanto a reacción.

Descartó que el incremento de ataques se deba a la entrada de un nuevo grupo delictivo, por lo que atribuyó dicho ataque a la pugna que existe entre grupos criminales.

Como lo he comentado en otras ocasiones, es un fenómeno que no se va a resolver tan rápido como quisiéramos; seguirá habiendo este tipo de eventos, quisiéramos que no ocurrieran, pero es parte de la propia dinámica de la delincuencia organizada, y que tenemos que seguir atendiendo de manera coordinada”, refirió.