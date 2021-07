Irapuato.- El experto en seguridad, Juan Miguel Alcántara Soria, consideró que si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quiere pedir la remoción de Carlos Zamarripa, fiscal General de Guanajuato, por su incapacidad, habrá que remover también al Fiscal General de la República.

Indicó que el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, abiertamente ha mostrado su ineptitud para combatir a la delincuencia organizada, que es competencia de la federación, particularmente a los grupos dedicados al narcotráfico, al huachicol y el tráfico de armas.

Aseguró que al Fiscal General de la República se le ha evidenciado recientemente por plagio de obra literaria, por haber sido incorporado al Sistema Nacional de Investigadores sin tener acreditados los requisitos del Conacyt y por la prepotencia contra su cuñada, viuda de su hermano.

El ex Procurador de Justicia dijo que el Presidente de la República hizo una grosera intervención en la autonomía de los estados, pues nunca se había visto que un mandatario hiciera este tipo de declaraciones, sin respetar el pacto federal.

El Presidente no reconoce ni la historia ni las normas constitucionales, ni la geografía, todo lo lee a través de esa perspectiva de intuiciones, de prejuicios, ideologías, de fake news con los que se conduce, esto está resultando desastroso para el país”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que lamentablemente, el mandatario federal tiene información errónea, y señaló que esta intervención es injusta para Guanajuato, pues es el único Estado al que fastidia.

Sabemos que a Guanajuato no lo pasa, no lo traga López Obrador, pero creo que debería ser más cuidadoso en ese tema, si no, que regañe a todos los Fiscales, porque la verdad esto está pasando en todo el país”, enfatizó.