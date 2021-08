Irapuato.- Los retos de seguridad como la evidente descomposición social, proliferación de la droga, violencia y feminicidios no se pueden atender con excusas y aventando culpas a los municipios o a ciertas personas, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Durante la graduación de cadetes de la XXXIX de la Academia de Seguridad, indicó que en ocasiones, un desafío más es la poca voluntad de algunos actores del Gobierno Federal para cumplir con sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad, aunque indicó que se tiene coordinación entre autoridades de seguridad de los tres niveles.

Ortiz Gutiérrez dijo que la tarea de los Municipios es preventiva, de proximidad y con atención prioritaria a los delitos del día a día, asegurando que la seguridad es una ecuación que debe ser atendida por sociedad y gobierno.

El alcalde señaló que sería iluso pensar que con el cambio de Ayuntamientos habrá una mejora inmediata, pues la seguridad es un tema de persistencia, de trabajo conjunto, coordinación y esfuerzo de todos.

Agregó que en Irapuato han sido persistentes y están alineados a una estrategia clara, impulsando la proximidad y objetivos colectivos que puedan consolidarse, al generar confianza entre los elementos de seguridad y el ciudadano.

Hoy 23 de los 32 Estados están invadidos por el crimen organizado, esto no es culpa de Zamarripa y esto no es culpa de alguien de los que aquí estemos, esto no es solamente culpa de la sociedad, esto es culpa de todos, tendremos que hacer lo necesario, no lo posible, lo necesario para que cambie la ecuación”, puntualizó.