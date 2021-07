Irapuato.- Habitantes de la colonia 24 de Diciembre se reunieron con autoridades municipales para buscar oportunidades de mejora en esta zona de la ciudad, además de plantear la problemática de los terrenos que consideran están destinados a áreas verdes.

El día anterior, los colonos se manifestaron fuera de la casa del presidente de la colonia que asegura ser el propietario de los terrenos señalados como áreas verdes, ubicados sobre el bulevar San Cayetano de Luna, situación que casi se sale de control.

Marco Moreno, representante de los colonos, señaló que con esta reunión, en la que estuvo presente el secretario del Ayuntamiento, José María González y el director de Proximidad Ciudadana, Julio Goznález Borja, lograron establecer comunicación directa para abordar diversos temas.

Nunca hemos estado en afán de golpes ni agresiones, como ustedes lo han visto en otras situaciones, aquí la comunicación siempre ha sido lo más viable y lo más importante, no hay pelea, lo único que vemos es la oportunidad de dialogar con un municipio que se ve por el momento listo para hacerlo”, dijo.

Indicó que lo único que buscan son espacios que sean de beneficio para la comunidad, principalmente para los jóvenes, a fin de que se logren acuerdos y esta zona de la ciudad crezca.

Marco Moreno evitó hablar más del tema de los terrenos, que un día antes, aseguró habían sido invadidos de forma ilegal y dijo que tiene conocimiento de que este caso se investiga a fondo, por lo que indicó que es mejor esperar a que las autoridades emitan información al respecto.

Si hay viabilidad para hacer obras se harán, si no, no se harán, si hay oportunidades de otras áreas que puedan ser donadas o restauradas, o que tengan probabilidad de hacer algo, también (las autoridades) nos lo mencionarán, no se ha prometido nada, se ha buscado la manera de platicarlo y ver que hay viable para hacerse”, agregó.