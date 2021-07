Irapuato.- Los integrantes del movimiento Antorcha Campesina no han recibido una fecha en la que se comenzarán a reparar los caminos de terracería de varias comunidades del municipio, por lo que podrían volver a manifestarse y cerrar calles del centro histórico, señaló Cecilia Coronilla Nazahua, líder municipal de la organización.

Comentó que hasta el momento no han tenido respuesta de las autoridades municipales para empezar la reparación de los caminos de las diferentes comunidades afectadas, por lo que en caso de no tener una respuesta la próxima semana, volverán a cerrar las calles del centro histórico.

Creo que vamos mal, el viernes tuvimos una reunión con el secretario, realmente algo en concreto no hay; el viernes tuvimos una reunión y ellos están revisando qué día van a empezar con los trabajos, todavía no nos dicen qué día va a pasar; hay un compromiso serio con el Secretario del Ayuntamiento pero de ahí no pasamos”, dijo.