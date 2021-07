Irapuato.- El Centro Histórico de Irapuato está siendo plasmado en el videojuego Minecraft por el joven Jairo Uriel Contreras López, quien tiene como objetivo mostrar a la gente la belleza y los misterios que tiene cada uno de los emblemáticos edificios de la ciudad.

El joven comentó que la idea le nació un día que caminaba por el centro de la ciudad, pues al vivir prácticamente toda su vida cerca del Puente de Guadalupe, nunca había notado lo que pasaba a su alrededor y los detalles de cada uno de los espacios.

Tiene poco que lo empecé, dos semanas, al inicio quise hacer algo solo para mi, después de esto me di cuenta que iba tomando más forma y que en verdad iba saliendo mejor de lo que había pensado y me dije: ‘Bueno esto podría tener mucha utilidad’. En primera instancia me gustaría hacer la representación de Minecraft porque sería una manera en la que en tiempos actuales podrían hacerse visitas virtuales”, indicó.