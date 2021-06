Irapuato.- Los hermanos Ana María y Francisco García Mendiola, quienes perdieron a su mamá por COVID-19 en el mes de enero, acudieron a vacunarse para estar más tranquilos y seguros.

Contaron que la enfermedad les cambió mucho la vida, pues a consecuencia del contagio su madre perdió la vida, una situación que fue muy dolorosa pero que les da la fortaleza para saber que tienen la oportunidad de seguir y por eso aprovecharon vacunarse.

Ana María comentó que aplicarse la vacuna la hacía sentirse más tranquila, pues durante el mes de enero, toda su familia se enfermó de COVID y fue una situación muy complicada.

Bendito Dios tenemos la oportunidad de hacerlo (vacunarse) aquí estamos pues cumpliendo como derecho y como obligación y también como responsabilidad”, dijo.

Mencionó que ahora que cuentan con la primera dosis de la vacuna no bajarán la guardia, pues aunque les da más tranquilidad, eso no significa que no pueda volverse a contagiar.

En cuanto a la vacunación comentaron que la atencción fue muy buena y rápida.

Francisco García platicó lo difícil que fue apoyar a su mamá durante la enfermedad pues no conseguían oxígeno, así como tampoco un lugar donde fuera atendida.

La hospitalización también fue algo muy triste y a final de cuentas la perdimos y estamos ahora echándole muchas ganas”, dijo.

En cuanto a la vacunación comentaron que la atención fue muy buena y rápida, lo cual les sorprendió pues llegaron temprano a hacer fila y para las 10:20 de la mañana estaban saliendo vacunados del lugar.

Si nos sorprendimos no duramos mucho tiempo aquí, yo creo que tienen una buena organización para la vacunación (...) el servicio y la atención fue buena, muy buena”, señaló Ana María.

