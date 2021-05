Irapuato, Guanajuato.- Irene López recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID en Irapuato.

La mujer de 77 años confía en poder vivir más años al aplicarse esta vacuna, ya que tiene ganas de disfrutar de muchas cosas.

La originaria de Molino de Santa Ana, comentó que la vacunación fue muy rápida pues llegó a las 10 de la mañana y a las 11 ya estaba saliendo del recinto.

Asimismo, agradeció a las autoridades que la hayan tomado en cuenta en la vacunación de adultos mayores.

Decidí vacunarme por el miedo a la enfermedad (COVID), ahorita que vine y la primera vez no me dolió nada cuando me la pusieron”, dijo.