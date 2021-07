Irapuato vacunas COVID: Aprovecha filas para vender dulces

Irapuato.- Por la gran afluencia de personas que acuden a los puntos de vacunación anti COVID, la señora Ma. Guadalupe Serrano, acudió a las afueras del Inforum a vender dulces y semillas para poder juntar algo de dinero, pues durante la pandemia su economía ha sido afectada.

Contó que tomó la decisión de acudir a vender sus dulces a los puntos de vacunación, pues no encontraba trabajo, por lo que busco la manera de sacar dinero para sostener su hogar y a su familia.

Mencionó que ella acudía a eventos como partidos de fútbol, luchas o jaripeos, sin embargo, una vez que dejaron de realizarse a causa de la pandemia de la COVID-19 ha buscado lugares dónde vender sus productos tal y como lo está haciendo con la vacunación.

La mujer contó que aunque hay mucha gente en la vacunación, las ventas se encuentran tranquilas, sin embargo, ella entiende que se debe a la difícil situación económica por la que pasan todas las personas.

“Yo digo que todavía la economía no se recupera, la gente no se recupera de esta pandemia, pues no hay trabajo, no hay cosas para salir a trabajar, por lo que la gente no tiene dinero”, refirió.