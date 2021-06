Irapuato.- El pasado 2 de junio nació en el zoológico de Irapuato una cría de jaguar melánico que las personas pueden visitar en el área de incubación del ZooIra hasta que se le encuentre un nuevo hogar, informó Mario Ceja de la Torre.

Comentó que la especie es endémica de México, la cual está en peligro de extinción y muchas personas lo confunden con panteras, sin embargo, no es así.

Tiene 25 días de nacido, no se había dado a conocer porque tiene que pasar el periodo de peligro que tiene cualquier animal que nace y más cuando no es amamantado por la madre”, dijo.

Señaló que la mamá no tiene el instinto maternal, pues luego de que los tiene los limpia y luego ya no los amamanta, por lo que tienen que estar criando a los animales por su cuenta.

Con el nacimiento del pequeño felino, en Irapuato se han logrado 8 camadas de jaguar melánico.

Ceja de la Torre dijo que las personas que estén interesadas en visitar al animal lo pueden encontrar en el área conocida como incubadora, sin embargo, por la pandemia y ya que se desconoce si los animales pueden contagiarse o no, las personas no pueden tener contacto directo con el animal.

Ahorita la gente no lo va a poder tocar, lo pueden ver por el vidrio donde se va a exhibir”, dijo.

Señaló que por el momento no le han puesto un nombre, ya que este tipo de animales duran muy poco, pues los zoológicos están interesados en ellos y podrían transferirlos a otro lugar, al igual que otros de los animales que se han reproducido.

No sabemos realmente cuanto tiempo pueda la gente interactuar con él, ahorita con esto del COVID, se dice que puede o no contagiarse, pero faltan muchos estudios de eso, entonces no queremos exponer al animal; ya veremos si en algún momento podamos tener esa libertad de la gente, pero lógicamente con todas las medidas”, aclaró.