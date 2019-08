Issste se queda sin agua y suspende 6 cirugías

León.- El Issste suspendió las 6 cirugías programadas para hoy por falta de agua en las instalaciones.

Derechohabientes señalaron que desde ayer se suspendido el suministro de agua en las instalaciones de la institución de salud al parecer por una fuga.

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en León, Rafael Sánchez Leyva, confirmó que se suspendió el servicio de agua en el área de quirófanos, laboratorios y urgencias, por lo que se reprogramaron las cirugías.

Otra válvula afecta el servicio

Se cambiaron dos válvulas de la red de tubería que estaban programadas vía oficio por mantenimiento preventivo y se anunció la suspensión del servicio de agua desde las 7 de la tarde de ayer, el cambio de las válvulas quedo en la madrugada", señaló Sánchez Leyva.

Sin embargo, explicó que resultó otra válvula inesperada que tenía gotera la cual no estaba programada, pero se decidió cambiarla, por lo que restablecer el servicio de agua tardaría más de lo programado afectados las áreas de cirugía, laboratorios y urgencias.

Antes de las 2 de la tarde aseguró que se tiene programado el abastecimiento de agua a estas tres áreas afectadas.

El director dijo que se tiene contrato con una empresa quien se hace responsable de estas situaciones, pero al ser una emergencia se actúa de inmediato con personal de mantenimiento del Issste que se encarga de la reparación y sólo se envía la factura a los proveedores.

Arturo Vázquez, derechohabiente platicó que desde ayer su mamá estaba programada para una cirugía de prótesis de rodilla, sin embargo hoy la dieron de alta porque se suspendieron las cirugías hasta que se restablezca el suministro de agua.

"Yo conozco del tema y me ofrecí ayudar e incluso me metí hasta las tuberías y me di cuenta que era sólo cambiar un empaque para evitar la fuga".

Fuera de servicio

AM confirmó que no se tiene agua en los baños del área de urgencias, y se anuncia con letreros el "fuera de servicio", los cuales lucen sucios.