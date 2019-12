Jalisco evita declarar sobre Amilcar López, señala quedan 'otras instancias'

León.- La Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco prefirió no dar declaraciones sobre el caso de su actual director general de Transporte Público, Amilcar López Zepeda, quien fuera director de Movilidad de León, declarado culpable de peculado, pues señalaron que "todavía quedan otras instancias para dirimir el asunto jurídico".

Tras emitirse la sentencia que determinó un daño al erario de la ciudad de León por 464 mil pesos al no haberse realizado las auditorías para las que se contrató a la empresa Asesoría Especializada (Aeesa S.A. de C.V.), AM buscó a la dependencia donde ahora labora el ex funcionario municipal.

Como respuesta, el área de comunicación social de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco se limitó a enviar una "aclaración".

En dicho documento la dependencia señala que "hasta el momento no ha sido notificada de ninguna resolución del juez, por lo cual desconoce dicha sentencia”.